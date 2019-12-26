«Эвертон» обыграл «Бернли» в первом матче под руководством Анчелотти

Матч 19-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Бернли» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил ударом головой на 80-й минуте Доминик Калверт-Льюин после навеса Джибрила Сидибе.

«Эвертон» начинал сезон под руководством Марку Силвы, но португалец был уволен после поражения в дерби против «Ливерпуля» 4 декабря (2:5 в гостях). Три следующие встречи в АПЛ команда провела под руководством шотландца Данкана Фергюсона, бывшего ассистента Силвы.

Анчелотти начинал сезон в «Наполи», но был уволен 10 декабря несмотря на то, что вывел неаполитанцев в плей-офф Лиги чемпионов.

«Эвертон» поднялся на 13-е место турнирной таблицы, набрав 22 очка в 19 матчах. «Бернли» занимает 12-ю строчку, имея 24 очка.

28 декабря «Эвертон» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Бернли» примет «Манчестер Юнайтед».