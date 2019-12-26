«Челси» проиграл на домашней арене «Саутгемптону»

Матч 19-го тура АПЛ «Челси» – «Саутгемптон» завершился в пользу гостей со счетом 2:0. В составе «святых» по голу забили Майкл Обафеми и Нейтан Редмонд.

Таким образом, «синие» продолжают занимать 4-е место в таблице, набрав 32 очка. У «Саутгемптона» – 21 очко и 14-я строчка.

В следующем туре лондонский клуб сыграет на выезде с «Арсеналом». Поединок пройдет 28 декабря, а «Саутгемптон» днем ранее сыграет с «Кристал Пэлас».

АПЛ. 19-й тур

«Челси» – «Саутгемптон» – 0:2 (0:1)

Голы: Обафеми, 31; Редмонд, 73

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Зума (Маунт, 46), Абрахам

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69)

Предупреждения: Бертран (30), Жоржиньо (58), Канте (62), Томори (62), Буфаль (90)