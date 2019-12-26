«Арсенал» не смог победить «Борнмут» в первом матче под руководством Артеты

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Футболисты «Арсенал» поделили очки в гостевом поединке 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1)

В составе хозяев гол забил Райан Фрэйзер (35-я минута). Во втором тайме усилиями форварда Пьера-Эмерика Обамеянга (64) лондонский клуб смог сравнять счет.

Таким образом, «Арсенал» не смог добиться победы в первом матче под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.

На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место в таблице. В активе команды 24 очка. У «Борнмута», который расположился на 16-й строчке, 20 очков.

Следующий матч подопечные Артеты будет против «Челси», а «Борнмут» сыграет с «Брайтоном».

АПЛ. 19-й тур

«Борнмут» – «Арсенал» – 1:1 (1:0)

Голы: Гослинг, 35 – Обамеянг, 64

«Борнмут»: Рамсдейл, Кук, Симпсон, Мефам, Стэйси, Кук, Лерма, Гослинг (Биллинг, 71), Фрэйзер, К. Уилсон, Кинг (Х. Уилсон, 67)

«Арсенал»: Лено, Сократис (Мустафи, 77), Луис, Мэйтленд-Найлс, Сака, Торрейра, Джака, Озил (Уиллок, 75), Нельсон (Пепе, 82), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Лерма (53), Торрейра (54), Мэйтленд-Найлс (55), Обамеянг (67), Мефам (85), Кук (85), Ляказетт (90), К. Уилсон (90)