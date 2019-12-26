Микель Артета: Получилось лучше, чем я ожидал, но результатом недоволен Новый главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничью с «Борнмутом».

До «Арсенала» Микель Артета никогда не работал в качестве главного тренера. Его предыдущий опыт ограничивался ролью ассистента Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Начать с победы самостоятельную карьеру 37-летнему испанцу не удалось. В 19-м туре АПЛ «Арсенал» в гостях у «Борнмута» сыграл вничью 1:1.

После матча Артета дал комментарий телеканалу BBC.

«Игра получилась очень интенсивной, а я был очень взволнован, – заявил тренер. – Я хотел передать свою энергию футболистом, и я наслаждался этим. Во втором тайме у нас было несколько шансов повернуть игру в свою пользу. Что касается отношения к игре, желания и преданности делу, то получилось лучше, чем я ожидал. Но результатом, конечно, недоволен.

Я не знал, как долго игроки смогут поддерживать тот ритм, который я от них требовал, но я заметил правильное отношение с их стороны. Этим стандартам нужно соответствовать, и они их придерживались.

Что касается Озила, считаю, что он сыграл очень хорошо. После его передач мы могли забить три или даже четыре гола».

В турнирной таблице «Арсенал» занимает 11-е место, набрав 24 очка в 19 матчах. 29 декабря команда Артеты сыграет на своем поле с «Челси».