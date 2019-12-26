Фрэнк Лэмпард: В домашних матчах не мы не создаем достаточно голевых моментов Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Саутгемптона».

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В чемпионате Англии «Челси» проиграл три из четырех последних домашних матчей, не сумев распечатать ворота соперников. Во время этой серии хозяевам «Стэмфорд Бридж» удалось одолеть на своем поле только «Астон Виллу» (2:1, 4 декабря). Сегодня команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Саутгемптону» со счетом 0:2.

Тренер считает, что причина неудач заключается в том, что в домашних встречах синие получают меньше свободного пространства и в результате не могут создать достаточное количество опасных моментов.

«Приезжая к нам в гости, соперники делают нашу жизнь трудной, – заявил Лэмпард в интервью BBC после игры. – Мы не создаем достаточно голевых моментов. В домашних матчах нам задают разные вопросы, а мы на них не отвечаем. Никак не получается сделать тот самый последний пас.

В выездной игре против «Тоттенхэма» у нас было пространство для быстрых атак, а сегодня – нет. Это меняет многие вещи. Мы не играли сегодня правильно. Думаю, что в начале сезона мы были бы рады четвертому месту. В выездных матчах мы хороши, но нам нужно лучше играть дома и создавать гостям больше сложностей».

После 19 туров команда Лэмпарда занимает четвертое место, набрав 32 очка. 29 декабря «Челси» сыграет в гостях с «Арсеналом».