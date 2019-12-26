Карло Анчелотти: Еще не топ-игра, но вышло довольно неплохо Главный тренер «Эвертона» прокомментировал победу над «Бернли».

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В первом матче под руководством Карло Анчелотти «Эвертон» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 1:0. Итальянский тренер на пресс-конференции отметил определенные недостатки в игре своей новой команды, однако остался доволен результатом и атмосферой на стадионе «Гудисон Парк».

«Сегодняшний матч был для меня по-настоящему особенным, – цитирует Анчелотти официальный сайт «Эвертона». – Меня фантастически приняли здесь на «Гудисон Парк». Атмосфера премьер-лиги не меняется. Особенный день!

Мы заслужили победу. В первом тайме мы несколько медленно переходили из обороны, поэтому контратаки получались не слишком эффективными. В концовке действовали хорошо. Это, конечно, еще не топ-игра, но вышло довольно неплохо.

Доволен, что сыграли «на ноль». Это было важно. Все игроки хорошо действовали в обороне».

Благодаря сегодняшней победе «Эвертон» в турнирной таблице поднялся с 15-го место на 13-е. У ливерпульцев 22 очка после 19 игр. Следующий матч команда Анчелотти проведет 28 декабря в гостях у «Ньюкасла».