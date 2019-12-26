Криштиану Роналду: Лучшим футболистом в этом году был я Португалец выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также помог национальной сборной завоевать Лигу наций.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высоко оценивает свое выступление в уходящем году.

«Лучшим футболистом мира в 2019 году был я. У меня нет минусов. А что касается следующего года, то посмотрим. Время покажет. Я думаю только о титулах», – цитирует Роналду Mundo Deportivo.

Напомним, в 2019 году «Золотой мяч» выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси, для которого этот трофей стал шестым в карьере.