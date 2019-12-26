Жозе Моуринью: Я знаю, какое у Эриксена будущее, но об этом он сам должен сказать Главный тренер «Тоттенхэма» дал комментарий о возможном уходе датского футболиста.

Сегодня «Тоттенхэм» в 19-м туре чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Кристиан Эриксен отыграл 22 минуты, выйдя на замену.

Полузащитник сборной Дании не хочет продлевать контракт с клубом, который заканчивается 30 июня следующего года. При Жозе Моуринью Эриксен ни разу не выходил в стартовом составе в матчах АПЛ. Португальский тренер на послематчевой пресс-конференции прокомментировал возможность расставания с футболистом в январе.

«Я знаю какое у Эриксена будущее, – цитирует Моуринью Sky Sports. – Он со мной общается. Он предельно открыт и честен. Мы доверяем друг другу. Вот только, вам я не могу ничего сказать о его будущем. Он сам должен все рассказать, когда сочтет нужным, а вовсе не я».

Чтобы заработать на расставании с Эриксеном, «Тоттенхэму» нужно продавать полузащитника уже в январе. Летом он может уйти в качестве свободного агента. Нынешняя трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 90 млн евро.

Датчанин играет за «шпор» с августа 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету в АПЛ 15 игр, один гол и две голевые передачи.