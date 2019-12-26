«МЮ» разгромил «Ньюкасл», Марсьяль оформил дубль - Советский спорт
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26 декабря 2019 22:31ФутболГичунцев Артур

«МЮ» разгромил «Ньюкасл», Марсьяль оформил дубль

Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» завершился крупной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе «красных дьяволов» дубль оформил Антони Марсьяль. Еще по голу забили Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. У гостей в начале поединка забил Мэттью Лонгстафф.

Таким образом, «МЮ» набрал 28 очков и занимает 7-е место в таблице АПЛ. В активе «сорок» – 25 очков и 10-я строчка.

АПЛ. 19-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 4:1 (3:1)

Голы: Марсьяль, 24, 51; Гринвуд, 36; Рэшфорд, 41 – Лонгстафф, 17

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини (Погба, 46), Перейра, Марсьяль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 63).

«Ньюкасл»: Дубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).

Предупреждения: Мактомини (1), Перейра (35), Шер (38), Йедлин (81).

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