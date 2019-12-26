Лэмпард – о выступлении «Челси»: Играем так, будто сейчас начало сезона На данный момент «синие» занимают 4-е место в таблице.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после поражения от «Саутгемптона» в домашнем матче 19-го тура АПЛ.

«Мы играем так, будто сейчас начало сезона. Никаких опасных моментов. Мы не можем ответить сопернику, хотя матч проходит у нас дома. Считаю, что «Челси» не хватает последнего паса.

Когда мы играли с «Тоттенхэмом», у нас было пространство для забега. Сегодня соперник нам не позволил это сделать. Вот, в чем разница, которая привела к такому результату. Да, мы хорошо играем в гостях, но нужно создавать проблемы сопернику при своих болельщиках», – цитирует Лэмпарда ВВС.

Добавим, что 29 декабря «Челси» предстоит лондонское дерби с «Арсеналом», которое пройдет на домашней арене «канониров».