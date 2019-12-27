Бакаев рассказал, с чем связан спад в игре «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал выступление столичного клуба в текущем сезоне чемпионата России.
«Проиграли «Зениту», пошли травмы (Бакаев имеет в виду поединок 8-го тура РПЛ). Тут спад и начался. И это не отговорка, все это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно.
Когда к тебе на игру каждый матч приходит 40 тыс. человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвел. Становится стыдно», – цитирует Бакаева «Чемпионат».
Добавим, что по ходу текущего сезона «Спартак» сменил главного тренера – место россиянина Олега Кононова занял немецкий специалист Доменико Тедеско.
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