Клопп - о победе над «Лестером»: «Ливерпулю» удалось более эффективно контролировать игру Мерсисайдцы продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп прокомментировал игру против «Лестера» в АПЛ.

«Я доволен. Это значимая победа, но такие результаты нельзя принимать как данность. Мы должны так играть каждые три дня. На обеих командах сказывается интенсивность сезона, но нам удалось более эффективно контролировать игру. После второго гола наши игроки запорхали. Это смотрелось действительно красиво», - цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, в матче лидеров чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. После этой победы команда Клоппа набрала 52 очка. В 18 проведенных матчах «Ливерпуль» одержал 17 побед и один раз сыграл вничью.

«Лестер» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 39 очков после 19 игр.

28 декабря «Лестер» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а 29 декабря «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон».