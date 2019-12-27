Криштиану Роналду: Если бы я стал тренером, то был бы мотиватором Португалец пока не собирается завершать карьеру.

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Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предположил, каким он мог бы стать тренером.

«Прямо сейчас я не хочу становиться тренером, - приводит слова Роналду DAZN Italy. - Может быть, однажды я захочу это попробовать. Если бы я стал тренером, то был бы мотиватором. Тренер должен передать свою страсть и талант команде. Я получаю удовольствие от игры на поле и хотел бы это передать своей команде, мотивировать их».

Напомним, португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии, чемпионом Европы в составе сборной Португалии, а также обладателем множества других трофеев.

С июля 2018 года Роналду выступает за туринский «Ювентус». В составе итальянского клуба он провел 64 матча, в которых забил 40 голов и сделал 12 результативных передач.