Сульшер - о матче против «Ньюкасла»: При счете 0:1 «МЮ» воспользовался ошибками соперника В чемпионате Англии стартовал самый напряженный отрезок сезона.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча против «Ньюкасла».

«При счете 0:1 мы заставили соперника ошибаться, а затем воспользовались этим. Против «Уотфорда» мы тоже создавали моменты, но не реализовали их. Несправедливо требовать, чтобы игроки проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше. У нас молодая команда, сильная ментально, а это значит, что мы будем готовы», - цитирует Сульшера ВВС.

Напомним, в матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:1.

После этой победы команда Сульшера набрала 28 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Уже завтра «МЮ» сыграет в гостях против «Бернли».

«Ньюкасл» расположился на десятом месте в таблице чемпионата Англии. В активе команды 25 очков. В следующем туре «Ньюкасл» на своем поле примет «Эвертон». Игра состоится 28 декабря.