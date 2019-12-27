Зелимхан Бакаев: В футболе болельщики - это все В РПЛ завершилась первая часть сезона.

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился своим мнением о важности болельщиков для футбола.

«Без наших болельщиков атмосфера не та, мы всегда чувствуем их сумасшедшую поддержку. Но все мы знаем, что у них есть причины так поступать. В футболе болельщики - это все. Когда ты видишь эти перформансы, когда ты слышишь эти кричалки… Это незабываемо, это те эмоции и атмосфера, ради которых приходят на футбол. Поэтому нет, без фанатов футбол - не футбол», - цитирует Бакаева «Чемпионат».

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака». В ответ на это объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты практически всех команд РПЛ.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 23 матча во всех турнирах. В его активе шесть голов и 11 результативных передач.