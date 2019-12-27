Джака близок к переходу в «Герту» 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в берлинской «Герте».

«Скажу честно и откровенно: мы договорились с «Гертой» и хотим отправиться в Берлин. Мы сообщили об этом руководству «Арсенала» и главному тренеру Микелю Артете», - цитирует Blick агента игрока Хосе Ногуэро.

Джака перешел в «Арсенал» в июле 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

В активе футболиста 12 голов в 82 матчах за сборную Швейцарии.