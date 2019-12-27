Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего Футболист имеет богатый опыт игры в Премьер-лиге.

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин оценил уровень футбола в ФНЛ.

«Многие ребята говорили, что в ФНЛ чуть ли не в два раза сложнее, чем в премьер-лиге. Не верил им, но убедился в этом на практике. В первой лиге все команды «сверхмотивированы». Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего. Конечно, мастерство не такое высокое, но уровень амбиций зашкаливает», - рассказал игрок в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Шишкин перешел в «Торпедо» из «Краснодара» в августе 2019 года. За столичный клуб он провел 21 матч и отметился одним забитым голом.

В составе «Локомотива» защитник выигрывал Кубок России. Выступая за столичный «Спартак», Шишкин дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

После 25 игр «Торпедо» расположилось на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 51 очко.

9 марта торпедовцы сыграют в гостях против курского «Авангарда».