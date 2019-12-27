Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин оценил уровень футбола в ФНЛ.
«Многие ребята говорили, что в ФНЛ чуть ли не в два раза сложнее, чем в премьер-лиге. Не верил им, но убедился в этом на практике. В первой лиге все команды «сверхмотивированы». Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего. Конечно, мастерство не такое высокое, но уровень амбиций зашкаливает», - рассказал игрок в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Шишкин перешел в «Торпедо» из «Краснодара» в августе 2019 года. За столичный клуб он провел 21 матч и отметился одним забитым голом.
В составе «Локомотива» защитник выигрывал Кубок России. Выступая за столичный «Спартак», Шишкин дважды становился серебряным призером чемпионата страны.
После 25 игр «Торпедо» расположилось на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 51 очко.
9 марта торпедовцы сыграют в гостях против курского «Авангарда».
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