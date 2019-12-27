Жозе Моуринью: Играть через 48 часов - это преступление против законов биологии и физиологии В чемпионате Англии начался самый напряженный отрезок сезона.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказал свое мнение о календаре АПЛ.

«Мне сложно представить, что моим парням играть теперь через 48 часов. Если вы скажете кому-нибудь, кто понимает физиологию, что 28 декабря им снова играть в футбол, он ответит, что это преступление. Это против законов биологии и физиологии, это против любого закона. Но все-таки такое существует», - приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, 26 декабря «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1, а уже завтра лондонцы сыграют в гостях против «Норвича» в рамках 20-го тура АПЛ.

Победа над «Брайтоном» помогла «Тоттенхэму» набрать 29 очков и расположиться на пятом месте в турнирной таблице.