Роман Шишкин: В ФНЛ иногда вообще непонятно, чем руководствуется арбитр Опытный защитник провел первую часть сезона в московском «Торпедо».

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин рассказал о судействе в ФНЛ.

«Сейчас судей ругают в РПЛ, но, по сравнению с ФНЛ, разница огромная и не в лучшую сторону для первой лиги. Понятно, что все ошибаются, но были пару моментов, после которых вообще не мог понять, чем руководствовался арбитр. Иногда боишься пойти в контакт, побороться, чтобы не дать повода судье свистнуть в пользу соперника», - цитирует футболиста телеканал «Матч ТВ».

Шишкин перешел в «Торпедо» из «Краснодара» в августе 2019 года. За столичный клуб он провел 21 матч и отметился одним забитым голом.

В составе «Локомотива» защитник выигрывал Кубок России. Выступая за столичный «Спартак», Шишкин дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

После 25 игр «Торпедо» расположилось на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 51 очко.

9 марта торпедовцы сыграют в гостях против курского «Авангарда».