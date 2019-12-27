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27 декабря 2019 14:36ФутболЛипкин Антон

Егоров ушел с поста главы ДСИ по собственному желанию

Егоров руководил департаментом с апреля 2018 года.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ушел со своего поста по собственному желанию, сообщает официальный сайт организации.

Как сообщает источник, утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.

Отметим, что Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования в апреле 2018 года, сменив на этой должности Андрея Будогосского.

Из-за большого количества ошибок судей в нынешнем сезоне клубы РПЛ выразили Егорову недоверие.

В ноябре пост председателя судейского комитета РФС занял Ашот Хачатурянц.

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