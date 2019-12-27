Александр Егоров: Не все задуманное получилось реализовать Егоров покинул пост главы ДСИ.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение покинуть свой пост по собственному желанию.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ, – приводит слова Егорова официальный сайт РФС. – Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать.

Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие».

Отметим, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.

В ноябре пост председателя судейского комитета РФС занял Ашот Хачатурянц.