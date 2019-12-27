Александр Дюков: Опыт Егорова будет использован РФС в дальнейшей работе Егоров покинул департамента судейства и инспектирования РФС по собственному желанию.

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение Александра Егорова покинуть пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС по собственному желанию.

«Благодарю Александра Егорова за работу, – приводит слова Дюкова официальный сайт РФС. – Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах».

Отметим, что Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования в апреле 2018 года, сменив на этой должности Андрея Будогосского.

Утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.