Джано продолжит карьеру в «Денизлиспоре» Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в зимнее трансферное окно на правах аренды перейдет в турецкий клуб.

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По информации AKSAM, руководство красно-белых согласилось отпустить 27-летнего хавбека в «Денизлиспор».

Как отмечает издание, полузащитник перейдет в турецкую команду на правах аренды до конца текущего сезона, при этом «Спартак» будет выплачивать ему часть зарплаты.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил игроку сборной Грузии о том, что ему будет трудно пробиться в основной состав, и красно-белые готовы отпустить Джано бесплатно и покрыть разницу зарплаты до декабря следующего года.

Напомним, что Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 146 матчей за команду 16 голов и 17 результативных передач.