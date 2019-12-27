Александр Медведев: Надеюсь, что отставкой Егорова все не ограничится Александр Егоров по собственному желанию покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

- Надеюсь, что хотя и крайнего нашли, этим все не ограничится – судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг судейских ошибок прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе – нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь, - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.