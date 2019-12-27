«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Наполи» Сделка может состояться следующим летом.

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23-летний полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может вернуться в чемпионат Испании.

По информации AS, мадридский «Реал» собирается предложить ему контракт в летнее трансферное окно. Также обсуждается вариант обмена, при котором в неаполитанский клуб перейдет Иско, не имеющий постоянной практики под руководством Зинедина Зидана.

Помимо «Реала» в услугах Руиса заинтересованы «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Однако сам футболист склоняется к переходу в стан «сливочных».

Напомним, что Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» летом 2018 года за 30 миллионов евро. За это время он сыграл в 61 матче, забив восемь голов и пять результативных передач. За сборную Испании он отыграл шесть встреч и отметился одним забитым мячом.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.