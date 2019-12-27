Конте хочет видеть в «Интере» защитника «Челси» Алонсо Главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел бы видеть в команде флангового защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб рассматривает вариант аренды 28-летнего игрока оборонительной линии с последующим правом выкупа контракта.

При этом отмечается, что в «Интере» не хотят платить за трансфер Алонсо больше 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» не против отпустить защитника в «Интер», но намерено заработать на этом переходе не менее 40 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне 28-летний Алонсо сыграл в премьер-лиге восемь матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.