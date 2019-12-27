«Осасуна» арендовала защитника «Валенсии» «Осасуна» занимает 12-е место в чемпионате Испании, набрав 23 очка.

«Осасуна» на своем официальном сайте объявила о переходе флангового защитника «Валенсии» Антонио Латторе. 22-летний игрок будет арендован до конца этого сезона.

Отметим, что в июле этого года защитник на правах аренды перешел в ПСВ. За это время он сыграл лишь в одном матче команды – он вышел на замену в игре квалификации Лиги Европы против кипрского «Аполлона» (3:0).

В составе основной команды «Валенсии» он принял участие в 43 встречах, забив один гол и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.