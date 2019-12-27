Ибрагимович заработает за полгода в «Милане» три миллиона евро Стало известно, сколько заработает в «Милане» шведский форвард Златан Ибрагимович.

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По информации La Gazzetta dello Sport, за первые шесть месяцев своего контракта Ибрагимович получит около 3 миллионов евро.

Отмечается, что сумма увеличится до 4,5 миллионов евро, если швед и клуб согласятся продлить соглашение еще на один год.

Ранее сообщалось, что 38-летний шведский нападающий близок к подписанию контракта с итальянской командой.

Напомним, шведский нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

Предыдущим клубом в карьере Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул на правах свободного агента после окончания сезона 2019 года в MLS.