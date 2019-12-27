Сесар Аспиликуэта: «Челси» должен вернуть уважение к себе в домашних матчах Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал второе подряд поражение лондонской команды на своем поле.

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- Болельщики хотят видеть игру, которая позволяет нам добиваться результатов, а мы им этого не даем. Это правда, что на своем поле мы иногда сталкиваемся с командами, которые глубоко обороняются, гораздо больше, чем в своих домашних матчах, когда у нас есть возможность найти больше пространства. Но решение этой проблемы зависит от нас.

Мы знаем, что в АПЛ сложно играть в каждом матче. Когда команды видят, что вы теряете очки на своем поле, они приезжают к вам с большей уверенностью. Мы должны вернуть это уважение к себе в домашних матчах, - приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».