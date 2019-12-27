Юрий Семин: Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе Александр Егоров по собственному желанию покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

- Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался ее выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжелая должность, но было принято такое решение, - цитирует Семина Sport24.ru.

Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

Также РФС проинформировал о том, что утвержденная исполкомом РФС реформа судейства, которая сейчас проводится, предполагает разделение ДСИ на два департамента – судейства и инспектирования.