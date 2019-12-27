Кубо перейдет в «Реал Сосьедад» следующим летом Японский полузащитник перешел в мадридский «Реал» летом этого года.

18-летний полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», проведет следующий сезон в составе «Реал Сосьедада». Об этом сообщает AS.

Таким образом, японский игрок станет частью сделки по досрочному возвращению в мадридскую команду норвежского хавбека Мартина Эдегора, который отлично себя проявляет в команде из Сан-Себастьяна – на его счету четыре гола и пять результативных передач в 16 матчах.

Напомним, что Кубо перешел в мадридский клуб перед началом этого сезона в статусе свободного агента и был сразу же отдан в аренду. За «Мальорку» он принял участие в 15 встречах, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.