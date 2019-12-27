«Милан» официально объявил о возвращении Ибрагимовича Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком итальянского «Милана».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев своего контракта Ибрагимович получит около 3 миллионов евро. В случае продления соглашения еще на год, зарплата шведского нападающего увеличиться до 4,5 миллионов.

Напомним, шведский нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

Предыдущим клубом в карьере Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул на правах свободного агента после окончания сезона 2019 года в MLS.