Златан Ибрагимович: Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю - Советский спорт
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27 декабря 2019 21:37Футбол

Златан Ибрагимович: Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание соглашения с «Миланом».

- Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю. Буду бороться со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона, и сделаю все, чтобы достичь наших целей, - заявил Ибрагимович после подписания контракта.

Добавим, что соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

В первые шесть месяцев своего контракта Ибрагимович заработает около 3 миллионов евро. В случае продления соглашения еще на год, зарплата шведского нападающего увеличиться до 4,5 миллионов.

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