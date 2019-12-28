«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Манчестер Сити», проигрывая по ходу матча в два мяча - Советский спорт
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28 декабря 2019 00:42Футбол

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Манчестер Сити», проигрывая по ходу матча в два мяча

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Вулверхэмптону» в выездном матче 19-го тура английской премьер-лиги со счетом 2:3.

В составе «горожан» дублем отметился Рахим Стерлинг (25-я и 50-я минуты), у хозяев поля отличился Адама Траоре (55), Рауль Хименес (82) и Мэтт Доэрти (89).

Отметим, что на 12-й минуте встречи с поля был удален голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

После этой игры «Вулверхэмптон» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити», имея в активе 38 очков, расположился на третьем месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Вулверхэмптон» в гостях встретится с «Ливерпулем».

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