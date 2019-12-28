«Барселона» больше всех из топ-5 лиг выиграла матчей в чемпионатах в 2010-х У каталонцев 289 побед.

«Барселона» опубликовала статистику по выигранным матчам в чемпионатах в 2010-х годах.

🔚 2010-2019

A decade of blaugrana success is coming to an end 💙❤

Barça won more games than any other team in Europe’s top 5 leagues! 👏🔝 pic.twitter.com/fFs26ImP1G — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2019

Каталонцы, одержавшие 289 побед, лидируют по этому показателю среди всех команд из топ-5 лиг. На втором месте «Реал» (273), на третьем «Ювентус» (260). Также в первую пятерку попали «Манчестер Сити» и «Бавария», у которых по 250 побед.

Отметим, что в 2010-х «Барселона» выиграла семь чемпионских титулов (2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019).

В нынешнем чемпионате «Барселона» также лидирует в примере, опережая «Реал» на два очка.

В ближайшем туре 4 января «Барселона» сыграет в гостях с «Эспаньолом».