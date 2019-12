«Барселона» больше всех из топ-5 лиг выиграла матчей в чемпионатах в 2010-х

«Барселона» опубликовала статистику по выигранным матчам в чемпионатах в 2010-х годах.

🔚 2010-2019

A decade of blaugrana success is coming to an end 💙❤

Barça won more games than any other team in Europe’s top 5 leagues! 👏🔝 pic.twitter.com/fFs26ImP1G