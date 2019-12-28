Гари Линекер: Поздравления «Ливерпулю» с первым титулом в премьер-лиге По итогам первого круга «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 13 очков.

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионским титулом после поражения «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3).

«Поздравления «Ливерпулю» с завоеванием первого в истории клуба титула в премьер-лиге», – написал Линекер в твиттере.

Congratulations to @LFC on winning their first ever Premier League title. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 27, 2019

Напомним, накануне «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) и не смог подняться на второе место в турнирной таблице.

Таким образом, по итогам первого круга «Ливерпуль» опережает занимающий второе место «Лестер» на 13 очков. При этом у «красных» остается игра в запасе.

В 20-м туре «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Манчестер Сити» сыграет дома с «Шеффилд Юнайтед».