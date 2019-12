Гари Линекер: Поздравления «Ливерпулю» с первым титулом в премьер-лиге

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поздравил «Ливерпуль» с чемпионским титулом после поражения «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3).

«Поздравления «Ливерпулю» с завоеванием первого в истории клуба титула в премьер-лиге», – написал Линекер в твиттере.

Congratulations to @LFC on winning their first ever Premier League title.