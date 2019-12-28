Хосеп Гвардиола: Мы не смогли отстоять результат «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону».

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 19-го тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3) на «Молинью Стэдиум».

«Играть 80 минут «10 на 11» – это очень сложно, – приводит BBC слова испанца. – Это требует от игроков больших затрат. Мы не смогли отстоять результат.

Нам нужно думать о следующей игре и о том, чтобы выигрывать свои матчи. Думать о том, что мы догоним «Ливерпуль», нереально. Через 48 часов у нас следующий матч».

Напомним, на 11-й минуте голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон получил красную карточку за фол последней надежды. По ходу игры «горожане» вели со счетом 2:0, но упустили преимущество, пропустив два гола за последние десять минут.