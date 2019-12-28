Андрей Червиченко: С отставкой Егорова сильно затянули - Советский спорт
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28 декабря 2019 11:00Футбол

Андрей Червиченко: С отставкой Егорова сильно затянули

Накануне Александр Егоров по собственному желанию покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

- Отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули. Это нужно было сделать гораздо раньше. События в первых пяти турах РПЛ уже показали полное безобразие в судейском вопросе.

Какое может быть доверие, когда в чемпионате один скандал сменяется другим, а один из старейших президентов клубов РПЛ в открытую говорит о коррупции в судейском корпусе, - цитирует Червиченко RT.

Напомним, что Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года, когда сменил на этой должности Андрея Будогосского.

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