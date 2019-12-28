Бернарду Силва: Не буду говорить, что завоевать титул невозможно, но это будет сложно «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 14 очков.

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после матча 19-го тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3) высказался об отставании от лидирующего «Ливерпуля».

«Это действительно неприятная ситуация для нас, – приводит BBC слова 25-летнего португальца. – Первая часть сезона разочаровала. Никто не ожидал, что на этом отрезке отставания от «Ливерпуля» будет таким большим. Но нужно продолжать. Мы понимаем, что завоевать титул будет крайне сложно. Не буду говорить невозможно, но сложно».

Напомним, «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 14 очков. К тому же, у «красных» остается игра в запасе.