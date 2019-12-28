Байрамян признан лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре - Советский спорт
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28 декабря 2019 11:47ФутболЛипкин Антон

Байрамян признан лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре

В тройке Зайнутдинов и Норманн.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан болельщиками лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает официальный твиттер клуба.

За 27-летнего игрока проголосовали 34 процента участников опроса. Второе место занял форвард Бактиер Зайнутдинов (19 процентов), третье – полузащитник Матиас Норманн (14 процентов).

Отметим, что с ноября Байрамян провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне четыре гола и пять результативных передач в 19 матчах.

После 19 туров у «Ростова» 34 очка и третье место в турнирной таблице РПЛ.

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