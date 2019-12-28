Деньги за трансфер Сорокина включены в сделку по переходу Игнатьева «Рубин» заплатит «Краснодару» четыре миллиона в рассрочку до 2022 года.

Стали известны детали перехода форварда Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин». Как сообщает «БИЗНЕС Online», сумма трансфера составила семь миллионов евро, но на деле «Рубин» заплатит только четыре.

Клубы договорились включить в сделку по переходу 20-летнего игрока компенсацию за защитника Егора Сорокина, который в июле перешел из «Рубина» в «Краснодар», но остался на сезон в аренде в Казани. Таким образом, три миллиона, положенные «Рубину» за игрока обороны, были вычтены из суммы трансфера за Игнатьева.

К тому же «Рубин» разобьет компенсацию на несколько траншей, которые должны быть выплачены до 2022 года. Также «Краснодар» получит 25 процентов от суммы следующего трансфера Игнатьева.

Добавим, что у Игнатьева 54 матча за «Краснодар», в которых он забил 17 голов и сделал пять результативных передач.