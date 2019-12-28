Иньеста отклонил три предложения из MLS Капитан японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста отказался от перехода в MLS.

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Как сообщает Mundo Deportivo, «Лос-Анджелес Гэлакси», «Монреаль Импакт» и «Интер Майами» проявляли интерес к 35-летнему полузащитнику, однако на все три предложения Иньеста ответил отказом, объяснив это желанием провести оставшиеся два года по своему контракту в «Виссел Кобе».

Ранее сообщалось, что Иньеста может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

Напомним, что испанский хавбек перешел в «Виссел Кобе» в июле 2018 года из «Барселоны», подписав с японским клубом контракт до 31 января 2021 года. С тех пор он провел 39 матчей за клуб и записал на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.