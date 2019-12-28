«Барселона» отдала Аленью в аренду в «Бетис» Полузащитник будет выступать за клуб до конца сезона.

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Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Бетис», сообщает официальный сайт каталонцев.

В нынешнем сезоне 21-летний испанец провел пять матчей в чемпионате, в том числе четыре в чемпионате.

Отметим, что всего у центрального полузащитника 39 матчей за «Барспелону» и три гола. За вторую команду каталонцев он провел 89 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 14 результативных передач.

После 18 туров «Бетис» набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице примеры. Дебют Аленьи в новой команде может состояться 5 января в матче с «Алавесом».