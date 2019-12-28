«Ювентус» нацелился на голкипера «Барселоны» Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов «Ювентуса».

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По информации Mundo Deportivo, представители итальянского клуба уже связались с немецким голкипером, чтобы выяснить, готов ли он покинуть «Барселону» по окончании сезона и перебраться летом в чемпионат Италии.

Отмечается, что в переходе тер Штегена также заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ».

Напомним, что 27-летний вратарь перебрался в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» ы июле 2014 года за 12 миллионов евро.

Действующий контракт голкипера с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 90 миллионов евро.