Инсинье может сменить «Наполи» на «Эвертон»

По информации Le 10 Sport, на переходе 28-летнего итальянского форварда настаивает главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, работавший вместе с Инсинье в «Наполи».
Напомним, что Инсинье перешел в «Наполи» из «Пескары» летом 2012 года. С тех пор форвард провел за неаполитанскую команду 324 встречи во всех турнирах, записав на свой счет 81 забитый мяч и 72 результативные передачи.
Действующий контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 60 миллионов евро.
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