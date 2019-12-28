Инсинье может сменить «Наполи» на «Эвертон» Левый вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в чемпионат Англии.

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По информации Le 10 Sport, на переходе 28-летнего итальянского форварда настаивает главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, работавший вместе с Инсинье в «Наполи».

Напомним, что Инсинье перешел в «Наполи» из «Пескары» летом 2012 года. С тех пор форвард провел за неаполитанскую команду 324 встречи во всех турнирах, записав на свой счет 81 забитый мяч и 72 результативные передачи.

Действующий контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 60 миллионов евро.