«Барселона» попытается в январе приобрести Виллиана Бразилец пока еще не продлил контракт с «Челси».

Испанская пресса сообщает, что во время работы зимнего трансферного окна «Барселона» попытается приобрести у «Челси» бразильского атакующего полузащитника Виллиана. Eldesmarque утверждает, что это будет уже далеко не первая попытках каталонцев договориться с лондонцами. Минувшим летом «Барса» предлагала клубу Романа Абрамовича 79 млн евро за футболиста сборной Бразилии.

Контракт 31-летнего бразильца с «Челси» заканчивается 30 июня следующего года, однако в данный момент он вместе со своими агентами ведет переговоры о продолжении сотрудничества. Ранее Виллиан делал заявления, что «готов играть за «Челси» до 40 лет».

Бразилец перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ на счету Виллиана 4 гола и 3 голевых передачи в 18 матчах.