«Эвертон» обыграл в гостях «Ньюкасл», одержав вторую победу под руководством Анчелотти

Матч 20-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Эвертон» завершился со счетом 1:2.

В составе победителей дубль сделал Доминик Калверт-Льюин, отличившись на 13-й и 64-й минутах. Единственный гол «Ньюкасла» забил на 56-й Фабиан Шер.

«Эвертон» одержал вторую победу подряд под руководством Карло Анчелотти. 26 декабря ливерпульцы обыграли дома «Бернли» со счетом 1:0. Новая команда 60-летнего итальянца, который начинал сезон в «Наполи», поднялась в АПЛ на десятое место. У ливерпульского клуба 25 очков после 20 матчей.

Любопытно, что на 11-е место «Эвертон» оттеснил как раз «Ньюкасл». У «сорок» тоже 25 очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

1 января «Ньюкасл» примет «Лестер», а «Эвертон» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».

На данный момент завершились еще три встречи 20-го тура АПЛ: «Брайтон» – «Борнмут» – 2:0, «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» – 1:1, «Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0.