В воскресенье Жардим расстанется с «Монако» Команда португальского тренера занимает седьмое место в чемпионате Франции.

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21 декабря «Монако» в 19-м туре чемпионата Франции обыграл «Лилль» со счетом 5:1, но, похоже, это не спасет португальского тренера Леонарду Жардима от увольнения.

Monaco-Matin сообщает, что завтра 29 декабря Жардим официально попрощается с командой. Решение о прекращении сотрудничества было принято сегодня на встрече тренера с руководителями клуба. В воскресенье португалец проведет последнюю тренировку и попрощается с футболистами. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

Жардим работает с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его уже увольняли, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, уже три с половиной месяца спустя (25 января нынешнего года), португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков.

Лучший результат «Монако» за время сотрудничества с Жардимом – победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17. В данный момент команда, за которую выступает Александр Головин, занимает в лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах.

Свой следующий матч «Монако» проведет 4 января на своем поле против «Реймса» в рамках первого раунда Кубка Франции.