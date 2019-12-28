«Лестер» обыграл на выезде «Вест Хэм»

Матч 20-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Лестер» завершился с результатом 1:2.
После первого тайма счет был 1:1. Нападающий гостей Келечи Ихеаначо открыл счет на 40-й минуте, но на 45-й лондонцы отыгрались стараниями Пабло Форнальса. Победный гол забил на 56-й полузащитник команды Брендана Роджерса Демарай Грэй.
«Лестер» занимает в АПЛ второе место, набрав 42 очка в 20 играх. От «Ливерпуля» команда Роджерса отстает на десять очков. При этом у лидера чемпионата два матча в запасе. 26 декабря «Лестер» на своем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:4
«Вест Хэм» идет на 17-й позиции с 19 очками.
1 января состоятся матчи «Ньюкасл» – «Лестер» и «Вест Хэм» – «Борнмут».
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