«Лестер» обыграл на выезде «Вест Хэм»

Матч 20-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Лестер» завершился с результатом 1:2.

После первого тайма счет был 1:1. Нападающий гостей Келечи Ихеаначо открыл счет на 40-й минуте, но на 45-й лондонцы отыгрались стараниями Пабло Форнальса. Победный гол забил на 56-й полузащитник команды Брендана Роджерса Демарай Грэй.

«Лестер» занимает в АПЛ второе место, набрав 42 очка в 20 играх. От «Ливерпуля» команда Роджерса отстает на десять очков. При этом у лидера чемпионата два матча в запасе. 26 декабря «Лестер» на своем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:4

«Вест Хэм» идет на 17-й позиции с 19 очками.

1 января состоятся матчи «Ньюкасл» – «Лестер» и «Вест Хэм» – «Борнмут».