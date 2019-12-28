«Тоттенхэм» сыграл вничью с худшей командой АПЛ «Норвичем»

Игра 20-го тура чемпионата Англии «Норвич» – «Тоттенхэм» завершилась вничью 2:2.
Хозяева дважды вели в счете. Марио Вранчич открыл счет на 18-й минуте, на что на 55-й ответил Кристиан Эриксен, забив со штрафного. На 61-й защитник лондонцев Серж Орье забил в свои ворота, но в итоге команда Жозе Моуринью спаслась от поражения благодаря пенальти, который на 83-й реализовал Гарри Кейн.
Безвыигрышная серия «Норвича» длится семь туров (три ничьи и четыре поражения). Команда занимает в АПЛ последнее 20-е место, набрав 13 очков в 20 турах.
«Тоттенхэм» идет на пятой позиции, имея 30 очков.
1 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а «Норвич» примет «Кристал Пэлас».
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